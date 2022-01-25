الوضع الأمني في لبنان

2022/01/25 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يعيش اللبنانيون وسط انتشار الجرائم؟

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