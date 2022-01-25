انطلاق حملة كبرى لإزالة التجاوزات في قضاء الفلوجة

2022/01/25 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي ، الثلاثاء، عن انطلاق حملة كبرى لإزالة التجاوزات المعرقلة للحركة العمرانية التي تشهدها مدينة الفلوجة.وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “حكومة قضاء الفلوجة المحلية وبالتعاون مع القوات الامنية وبالتنسيق مع الدوائر الخدمية اطلقت حملة كبرى لإزالة التجاوزات المعرقلة للحركة […]

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