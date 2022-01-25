عبدالله: البرلمان سينتخب رئيس الجمهورية بالثامن من الشهر المقبل

2022/01/25 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ،اليوم الثلاثاء، ان البرلمان سينتخب رئيس الجمهورية يوم الثامن من شباط المقبل.

وأكد عبد الله خلال تعليقه على قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن المقدم حول دستورية الجلسة الاولى للدورة الخامسة للبرلمان أكد ان الدستور العراقي ينص على ضرورة اختيار رئيس الجمهورية في غضون شهر من انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وهو ما يعني بالتالي ان على مجلس النواب الانعقاد يوم الثامن من شباط المقبل لاختيار رئيس الجمهورية التزاما منه بالتوقيتات الدستورية.

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