الحلبوسي: شكراً للقضاء المستقل لدوره المهني بحفظ مؤسسات الدولة

2022/01/25 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

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قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الثلاثاء، شكره إلى القضاء العراقي.

وقال الحلبوسي، في تغريدة له على منصة “تويتر: “شكراً للقضاء العراقي المستقل ودوره المهني في حفظ مؤسسات الدولة والسياقات الدستورية”.

شكراً للقضاء العراقي المستقل لدوره المهني بحفظ مؤسسات الدولة والسياقات الدستورية.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) January 25, 2022

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