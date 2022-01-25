القبض على متهمين بالارهاب من ‘ديوان الجند’ في نينوى

2022/01/25 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى القبض على متهمين اثنين بالإرهاب من المنتمين الى تنظيم داعش.

وقالت القيادة في بيان ان مفارزها المتمثلة بأفواج الطوارئ قامت بواجب تفتيش في منطقة القوسيات والكندي وتمكنت خلاله من إلقاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال مدة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

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