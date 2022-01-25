الفتح غاضب من تصريحات وزير سعودي.. تحذير من “الحضن الإجرامي”

2022/01/25 | 19:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الثلاثاء، ان ملف الربط الكهربائي العراقي السعودي هدفه إعادة العراق إلى الحضن العربي الذي ملأ البلد بالمفخخات والتفجيرات الإرهابية، فيما رد على تصريحات وزير التجارة السعودي.وقال الفتلاوي لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومات المتعاقبة وعلى مدى 18 سنة عجزت عن تقديم حلول فعلية وجذرية تلبي […]

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