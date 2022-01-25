الصحة العالمية تؤكد دعمها لوزارة الصحة في الحد من متحورات كورونا

2022/01/25 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية ،اليوم الثلاثاء، دعمها لوزارة الصحة العراقية في الحد من متحورات فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن وزير الصحة هاني العقابي استقبل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق احمد زويتن وفريقا من خبراء المنظمة في مقر الوزارة، وبحثا تعزيز آفاق التعاون في مجال التصدي لجائحة كورونا ومتحوراتها وتعزيز اللقاحات وتبادل الرؤى والافكار حول الوقاية من الفيروس ونشر الوعي الصحي لكافة المواطنين بأخذ اللقاح المضاد للفيروس.

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