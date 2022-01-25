حقيقة ترشيح شرار حيدر لحقيبة وزارة الشباب في الحكومة المقبلة

2022/01/25 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس نادي الكرخ شرار حيدر، اليوم الثلاثاء، حقيقة ترشيحه لشغل منصب حقيبة وزارة الشباب والرياضة في الحكومة المقبلة.

وقال حيدر في حديث لـ(بغداد اليوم): "لاصحة للأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التي تحدثت عن ترشيحي لملئ حقيبة وزارة الشباب والرياضة بالحكومة المقبلة".

وابدى حيدر "استغرابه من طرح الموضوع"، مؤكدا "عدم مفاتحته من أي جهة لاستلام المنصب او ترشيحه".

وافاد بان "اي ترشيح لأي وزارة لابد أن يكون عبر لقاء وليس اتصالا فقط لأنه اكثر من مرة في الفترات الماضية قد تلقى اتصالا يخبر فيه بترشيحه لمناصب معين ولكن دون أي صحة لما قيل في أي اتصال من هكذا نوع"، لافتا الى ان "الوضع العراقي وطبيعة تسمية الحقائب له وضع خاص و التخصص ليس كل شيء لأن هناك ظروفك أخرى هي من تحكم بتسمية اي منصب".

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