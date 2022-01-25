الوطني يواصل تدريباته بـ 16 لاعباً

2022/01/25 | 19:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يواصلُ المنتخب الوطنيّ تدريباته، عصر اليوم الثلاثاء، في ملعبِ كارگران في العاصمةِ طهران استعداداً لمواجهةِ منتخب إيران عصر الخميس المقبل ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022.واشتركَ في تدريباتِ اليوم 16 لاعباً هم: بشار رسن ، أيمن حسين، سعد عبد الأمير، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود ، أحمد ابراهيم، […]

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