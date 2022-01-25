الحكومة العراقية تتخذ 5 قرارات جديدة

2022/01/25 | 19:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الرابعة لمجلس الوزراء، وجرى خلال

الجلسة استعراض أهم القضايا وتطورات

الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات

المدرجة على جدول الأعما

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