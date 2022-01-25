2022/01/25 | 19:18 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تتخذ 5 قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية
الرابعة لمجلس الوزراء، وجرى خلال
الجلسة استعراض أهم القضايا وتطورات
الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات
المدرجة على جدول الأعما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تتخذ 5 قرارات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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