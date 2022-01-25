الثوار/الثائرات الأوائل: “إلى الشعب!” - الفصل الثالث من كتاب ثورة النساء - جودي كوكس

2022/01/25 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس الفصل الثالث: الثوار/الثائرات الأوائل: “إلى الشعب!”الفصل الثالث من كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917عند بداية القرن العشرين، امتدت الامبراطورية الروسية على سدس مساحة الكرة الأرضية.



حكمت أكثر من 150 مليون نسمة ينتمون إلى 170 قومية مختلفة.



حرر حوالي 20 مليون فلاح من القنانة- العبودية الشخصية- عام 1861.



حكمت عائلة رومانوف طوال 300 سنة واستمر حكمها مطلقاً ومتشدداً.



خلقت الطبيعة الق ......





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