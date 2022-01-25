توصيف الأزمة الاقتصادية في العراق - سناء عبد القادر مصطفى

2022/01/25 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى نلاحظ في العشرة سنوات الأخيرة وبالتحديد منذ العام 2012 وخصوصا بعد استقالة الدكتور المرحوم سنان الشبيبي من إدارة البنك المركزي العراقي بسبب رفضه اقراض الحكومة العراقية خمسة مليارات دولار أمريكي من احتياطي البنك المركزي ملتزما بقانون البنك المركزي الذي يحظر الإقراض الا في حالة الطوارئ القصوى.



ويلاحظ في الفترة الزمنية الموضوعة البحث ضعف عمل البنك المركزي العراقي الذي من المفروض أن يكون كما تقول الم ......





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