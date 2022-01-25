هل يستفيد رجال الأعمال من التغيرات الثقافية ؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2022/01/25 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد تضم الثقافة بصورتها العامة كل المظاهر والسلوكيات المجتمعية فيما يتعلق بالعادات والتقاليد والعقائد والمأكل والمشرب والملبس والموضة والرياضة وكافة الفنون والآداب، ولم تكن العلاقة واضحة بين الثقافة والبيزنيس حتى مطلع التسعينيات عندما بدأ التداخل بين الثقافة والبيزنيس عبر العولمة.



لقد أخذت أذرع العولمة تنشر الثقافة الغربية فى شتى بقاع الأرض معتمدة على التغيرات الثقافية التى يمكن أن تحدثها فى المجتمع ، ......





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