الشفافية الدولية: اقليم كردستان من اكثر المناطق فسادا في العالم

2022/01/25 | 19:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي ،اليوم الثلاثاء ، وكان أداء العراق ضعيفًا مرة أخرى حيث حل العراق عاشرا بين الدول الأكثر فسادًا في العالم إلى جانب زيمبابوي وكمبوديا وهندوراس وحصل على درجة 23 من أصل 100.ونقل موقع اي كورد ديلي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه “وفي عام 2021 تحسن […]

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