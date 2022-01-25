باسم خشان يعلق حول خسارة قضية الطعن في جلسة البرلمان الأولى

2022/01/25 | 19:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

علق النائب المدعي باسم خشان، الثلاثاء، على قرار رد الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وكتب خشان عبر حسابه في تويتر، 25 كانون الثاني/يناير، "كانت من أفضل مرافعاتي، وكنت مؤمنًا أن كفتي هي الراجحة، لكن ما كل ما يتمناه الدستور يدركه!".

وردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم، دعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى والتي شهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وصدر القرار، 25 كانون الثاني/يناير، بعد 12 يومًا من إصدار أمر ولائي يقضي بتجميد رئاسة البرلمان استنادًا إلى دعوى الطعن التي تقدم بها كل من باسم خشان ومحمود المشهداني.

واستمعت المحكمة قبل إصدار الحكم إلى مرافعة النائب المدعي باسم خشان، حيث أشار قاضي المحكمة إلى أنّ "ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور".

وقررت المحكمة استنادًا إلى ذلك، رد الدعوى وإلغاء الأمر الولائي الذي نص على تجميد هيئة رئاسة البرلمان مع تحميل خشان والمشهداني تكاليف الدعوى.

وخسرت أطراف الإطار التنسيقي، بقرار رد الدعوى، جولة أخرى حيث أقرّت المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة البرلمان الأولى تمهيدًا لاستكمال إجراءات ترشيح رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

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