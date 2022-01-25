رئيس البرلمان: سنعمل مع شركاء الوطن للنهوض بالبلد

2022/01/25 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، العمل مع شركاء الوطن للنهوض بالبلد.وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "‏مبارك لأهلنا وجماهيرنا إعلان ‎تحالف السيادة دفاعاً عن سيادة العراق ووحدته".وأضاف: "نواب (تقدم والعزم) وضعوا ثقتهم بالشيخ خميس الخنجر لقيادة تحالفنا السياسي في المرحلة المقبلة، وسنعمل مع شركاء الوطن لاستقرار البلد والنهوض بواقعه خدمةً لشعبه".

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