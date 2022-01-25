تستهدف السعودية.. لبنان

2022/01/25 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، ضبط شحنة جديدة من الكبتاغون مخزّنة داخل صناديق من الشاي، كانت في طريقها عبر البحر الى إحدى الدول الإفريقية، ومنها إلى السعودية، وفق ما كشف وزير الداخلية، بسام المولوي.

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