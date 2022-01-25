2022/01/25 | 19:25 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية ترد الطعن بجلسة البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/25 | 19:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية ترد الطعن بجلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية ترد الطعن بجلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).