تركيا.. احتجاج ركاب في مطار اسطنبول بعد تعليق الرحلات الجوية

2022/01/25 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمعت حشود من المسافرين عبر مطار اسطنبول، احتجاجًا على تعليق الرحلات الجوية، بسبب تساقط الثلوج بكثافة يوم الثلاثاء.هدأت الاحتجاجات بعد فترة وجيزة، وقدم موظفو المطار للركاب طعامًا وأكياسًا للنوم، وفقًا للشركة التي تدير مطار إسطنبول الكبير.

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