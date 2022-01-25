المنتخب الوطني يواصل استعداداته للقاء إيران

2022/01/25 | 19:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يواصلُ المنتخب الوطنيّ تدريباته، اليوم الثلاثاء، في ملعبِ كارگران بالعاصمةِ طهران استعداداً لمواجهةِ منتخب إيران عصر الخميس المقبل ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022.

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وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى "ناس" نسخة منه (24 كانون الثاني 2022): إنه "اشتركَ في تدريباتِ اليوم 16 لاعباً هم: بشار رسن ، أيمن حسين، سعد عبد الأمير، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود ، أحمد ابراهيم، شيركو كريم، أحمد فرحان، فهد طالب ، علاء عباس ، حسين جبار ، حسن احمد، علي ياسين وحسين علي".

وأوضحَ مدرب المنتخبِ الوطني، زيليكو بتروفيتش - وفق البيان أنه "بالرغم من الأحداثِ الطارئة التي رافقت الوفدَ العراقي منذ وصوله بإصابةِ عددٍ منه بفايروس كورونا لكننا ما زلنا ايجابيين في تحقيق نتيجةٍ جيدةٍ في مباراتنا المقبلة ضد إيران".

وأضافَ، "نحن نعاني من موضوع الإرباكِ الذي حصلَ لنا بعدم اكتمال وحدةٍ تدريبيةٍ بالشكل المثالي كما كان في حساباتنا، لكننا نحاول قدرَ المُستطاع أن نركز على توظيفِ الواجبات الفنية لكل لاعبٍ كون المباراة لها حسابات باتت مختلفة، ونتطلعُ إلى أن نتجاوز العقباتَ التي هي ليست بيدنا، ونتأمل أن لا يحدث أمرٌ طارئ جديد، خصوصاً أن الفحوصات التي سنخضع لإجرائها غداً ستُحدد القائمةَ النهائية للاعبين الذين سيشاركون في المباراة".

وسيخوضُ المنتخب الوطني بعد ذلك وحدةً تدريبيّةً على ملعب ازادي في الساعة السادسة.

ومن المؤمل أن يصل اليوم اللاعبون (فرانس ضياء وأمير العماري ومهند جعاز وميثم جبار وسعد ناطق)، بينما وصلَ عصر اليوم كل من زيدان إقبال وعلي الحمادي.

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