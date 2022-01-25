مسرور البارزاني يجري مباحثات مع محمد بن زايد

2022/01/25 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم الثلاثاء، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان لحكومة الإقليم، جرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التي تربط العراق وإقليم كردستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن مناقشة العملية السياسية في العراق وآخر المستجدات في المنطقة عموماً، وتأكيد أهمية توطيد أواصر الصداقة وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الإمارات وإقليم كردستان.

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