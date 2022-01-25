الهنداوي: التخطيط تسعى لجعل نسبة الفقر خلال العام 2030 صفر بالمئة

2022/01/25 | 19:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ،اليوم الثلاثاء، أن نسبة الفقر في العراق بلغت 25% ، وأن نسبة الفقر بين الأطفال ارتفعت إلى 38%.

واكد الهنداوي في تصريح ارتفاع معدلات العمالة عند الأطفال الى نحو نصف مليون طفل عامل في البلاد، مشيرا الى أن عمالة الأطفال تستوجب إيجاد حل جذري.

وأضاف الهنداوي أن خطة الوزارة الخمسية تهدف إلى جعل نسبة الفقر 16% وتسعى إلى جعل نسبة الفقر في العراق خلال العام 2030 تبلغ صفر بالمئة.

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