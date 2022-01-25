انطلاق مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية

2022/01/25 | 19:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عن بدء العراق والسعودية بخطوات مشروع الربط الكهربائي الثنائي تحت مظلة مذكرة تفاهم مشتركة.وذكر إعلام الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزارة شهدت اليوم في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة بالاتصال المرئي ، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة السعودية لتنفيذ مشروع اتفاقية ربط الشبكة …

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