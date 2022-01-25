النزاهة تضبط 3 حاويات ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

2022/01/25 | 19:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط (3) حاويات ممنوعة من الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال تنسيق العمل مع مركز الكمرك تم ضبط ثلاثة حاويات تحتوي على (مادة المعسل …

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