2022/01/25 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0HDOzC9h1yA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرار حكومي بهدم مسرح الرشيد يفجع الوسط الفني العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرار حكومي بهدم مسرح الرشيد يفجع الوسط الفني العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).