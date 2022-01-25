2022/01/25 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبر آليات مكافحة الإرهاب نقل 4000 بطانية إلى مخيمات النزوح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GORwzOTJGVk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبر آليات مكافحة الإرهاب نقل 4000 بطانية إلى مخيمات النزوح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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