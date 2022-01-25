نائب: الأيام المقبلة ستفضح الجهات المستفيدة من مشروع الربط العراقي السعودي

2022/01/25 | 19:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي ، الثلاثاء ، مشروع “الربط الكهربائي” بين العراق والسعودية، فيما أكد أن الأيام المقبلة ستفضح الجهات المستفيدة من هذا المشروع.وقال الزيادي لوكالة /المعلومة /، ان “ملف الربط الكهربائي العراقي السعودي تم بقرار سياسي وإبعاده سياسية أيضاً، ويحتاج لوقت طويل في حالة تم تنفيذه”، […]

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