مدرب المنتخب الوطني: نركز على توظيف الواجبات الفنية رغم الإرباك الحاصل

2022/01/25 | 19:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد مدرب المنتخب الوطني، زيليكو بتروفيتش، ان الكادر التدريبي يركز على توظيف الواجبات الفنية رغم الإرباك الحاصل.وقال بيتروفيتش في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “بالرغم من الأحداثِ الطارئة التي رافقت الوفدَ العراقي منذ وصوله بإصابةِ عددٍ منه بفايروس كورونا لكننا ما زلنا ايجابيين في تحقيق نتيجةٍ جيدةٍ في مباراتنا المقبلة […]

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