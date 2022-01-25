الديمقراطي الكردستاني يرحب بقرار الاتحادية خلال ’جلسة الحسم’

2022/01/25 | 20:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة الاتحادية، القاضي بشرعية جلسة اختيار الرئاسة.

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وقال المتحدث باسم الحزب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 كانون الثاني 2022): إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم بإلغاء القرار الولائي بوقف عمل اللجنة المنتخبة لمجلس النواب العراقي، قانونيا ودستوريا، قرارا إيجابيا، وسوف يسرع القرار من الخطوات الدستورية ويساعد العملية السياسية العراقية على اتباع مسارها الطبيعي والصحيح".

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