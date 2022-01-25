2022/01/25 | 20:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال القيادي في تحالف العزم، احمد الجبوري “ابو مازن”، اليوم الثلاثاء، ان القضاء سيبقى مستقلا ونزيها ولن يحيد عن المسار القانوني.وكتب ابو مازن في تغريدة عبر تويتر تابعته وكالة ايرث نيوز: “كنا على يقين ان القضاء العراقي سيبقى مستقلا ونزيها ولن يحيد عن المسار القانوني ، والاجراءات الدستورية في معالجة القضايا المختلف […]

ظهرت المقالة ابو مازن: القضاء سيبقى مستقلا ونزيها ولن يحيد عن المسار القانوني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابو مازن: القضاء سيبقى مستقلا ونزيها ولن يحيد عن المسار القانوني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابو مازن: القضاء سيبقى مستقلا ونزيها ولن يحيد عن المسار القانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).