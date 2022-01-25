قرار المحكمة الاتحادية ينال ترحيب الديمقراطي الكردستاني

2022/01/25 | 20:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسوف يسرع القرار من الخطوات الدستورية ويساعد العملية السياسية العراقية .

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