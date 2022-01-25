مقتل احد عناصر داعش الإرهابي خلال مطاردة جنوبي كركوك

2022/01/25 | 20:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك… أعلن قائد الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية اللواء حيدر المطوري، الثلاثاء، قتل أحد عناصر داعش الإرهابي خلال مطاردته في محافظة كركوك.وقال المطوري في بيان تلقته /المعلومة/، إن “أحد عناصر داعش الإرهابي تم قتله بعد مطاردته في وادي الشاي جنوبي كركوك”.وتستمر مطاردة عناصر داعش الإرهابي بعمليات للجيش والقوة الجوية والأجهزة الأمنية الأخرى في […]

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