المملكة والعراق توقّعان مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي..تفاصيل

2022/01/25 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّعت وزارة الطاقة السعودية ووزارة

الكهرباء في جمهورية العراق اليوم

مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في

مجال الربط الكهربائي بين شبكتي

البلدين.

ووقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن

سلمان بن عبدالعزيز وزي

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