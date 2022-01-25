الحدود يشكو دهوك لدى لجنة الإنضباط

2022/01/25 | 20:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت إدارة نادي الحدود تقديمها اليوم اعتراضاً رسمياً لدى لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد اشراك فريق دهوك لخمسة محترفين في آن واحد خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الاخير ضمن دوري الدرجة الاولى.وقال امين سر النادي ومشرف فريق الكرة حازم تيموز في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “إدارة […]

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