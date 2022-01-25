2022/01/25 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ieFqR8lWfE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر ينطق اسم الحكومة الجديدة .. و بغداد و الرياض تبدآن العمل | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر ينطق اسم الحكومة الجديدة .. و بغداد و الرياض تبدآن العمل | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).