2022/01/25 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vkj9IqpTKrw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة مجلس الوزراء ورد الطعن بجلسة البرلمان وتصريحات الصدر.. وملفات أخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة مجلس الوزراء ورد الطعن بجلسة البرلمان وتصريحات الصدر.. وملفات أخرى في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).