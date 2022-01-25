رئيس وزراء تايلاند في السعودية بعد عقود من اغتيالات و

2022/01/25 | 20:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس وزراء تايلاند وزير الدفاع، الجنرال برايوت تشان أوتشا، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، بعد 3 عقود من توتر العلاقات بين البلدين على خلفية ما يعرف بـ"فضيحة سرقة الماسة الزرقاء"، وسلسلة من الاغتيالات طالت دبلوماسيين سعوديين.

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