ارتفاع أسعار النفط مع استمرا تعافي الاقتصاد العالمي

2022/01/25 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات ،اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات بمستويات طلب قوية على الخام، مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة “بلومبيرج”، فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.60% إلى 83.81 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.75% إلى 86.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرج”.

إلى جانب التوقعات ما يزال المستثمرون قلقين من تأثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا على إمدادات الطاقة إلى الأسواق.

وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات أن يمهد الاجتماع لبدء رفع الفائدة.

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