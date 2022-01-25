مجلس الوزراء يصوت على نقل ملكية أرض مسرح الرشيد إلى وزارة الثقافة

2022/01/25 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوّت مجلس الوزراء ،اليوم الثلاثاء، على نقل ملكية الأرض المشيد عليها مسرح الرشيد إلى دائرة السينما والمسرح، بعد الاحتجاج والوقفة الاستنكارية التي نظمها فنانو العراق ضد قرار إزالة مسرح الرشيد.

من جانبها، أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حرصها على مسرح الرشيد باعتباره أحد الصروح الثقافية المهمة في العاصمة بغداد.

وقالت وزيرة الاعمار نازنين محمد وسو في بيان، إن مجلس الوزراء وافق في على مقترح الوزارة بنقل ملكية العقار المُشيد عليه مسرح الرشيد الى وزارة الثقافة.

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