الحشد الشعبي يهزم النهضة بخماسية في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم

2022/01/25 | 20:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استهل فريق الحشد الشعبي لكرة القدم مشواره في دوري الدرجة الثالثة بفوز مستحق على فريق النهضة بخماسية بيضاء في المباراة التي احتضنها ملعب الساحر أحمد راضي.وتمكن فريق الحشد الشعبي من التسجيل مبكرا عند الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه حسين سرحان قبل أن يحصل على ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة العاشرة انبرى لها […]

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