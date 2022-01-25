تحديد موعد حسم التحقيق في مجزرة

2022/01/25 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مصادر امنية ، اليوم الثلاثاء، بان النتائج الاولية للتحقيق في مجزرة حاوي العظيم ستكتمل نهاية الاسبوع الجاري.

وقالت المصادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ضباط عديدين برتب مختلفة تم احالتهم للتحقيق من قبل لجان رفيعة في وزارة الدفاع على خلفية المجزرة الدامية لمقر سرية للجيش في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى".

واضافت المصادر، ان "نهاية الاسبوع الجاري ستظهر اول نتائج التحقيقات والتي تخضع لأشراف الكاظمي الذي اعطى توجيهاته المباشرة بضرورة الانتهاء من التحقيقات في اسرع وقت ممكن لبيان حقيقة ماحصل ومعاقبة المقصرين وفق الاطار القانوني".

واشارت الى ان" اعفاء قائد عمليات ديالى اللواء الرعد الجبوري وتكليف اللواء الركن علي فاضل عمران بديلا له هي اولى قرارات الاعفاء التي كانت اسبابها مجزرة حاوي العظيم وسط توقعات بان قرارات الاعفاء ستشمل قيادات اخرى اذا ما اثبتت التحقيقات وجود تقصير في المهام قادت الى ماحصل".

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