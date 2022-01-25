القبض على متهمين بجرائم مختلفة في السليمانية

2022/01/25 | 20:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الثلاثاء، القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة.وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مكتب منع الجريمة في محلة رابرين وكورديلا تمكن من اعتقال مشتبهين، أحدهما أثناء السرقة وبحوزته بعض المخدرات، واتهم الآخر بالسرقة من عدة محلات في مدينة السليمانية”.وأضاف أن “مفارز مكتب …

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