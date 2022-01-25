القبض على عدد من المطلوبين في ميسان وواسط

2022/01/25 | 20:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على عدد من المطلوبين في محافظتي ميسان وواسط.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “ألقت شرطة محافظة ميسان القبض على 6 متهمين مطلوبين للقضاء، جنوب شرقي المحافظة، وذلك خلال حملة أمنية واسعة نفذتها بحثاً عن المطلوبين وتنفيذ أوامر إلقاء القبض في منطقة الكحلاء”.واضاف انه […]

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