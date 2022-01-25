ذي قار: سنتعامل وفق المادة 4 ارهاب بحق من يغلق دائرة حكومية

2022/01/25 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار … وجه قائممقام سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، نبيل الموسوي، الثلاثاء، الاجهزة الامنية بالتعامل وفق المادة 4 ارهاب مع من يغلق الدوائر الحكومية في القضاء.وذكر الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه “اصدر توجيها للدوائر الامنية بالتعامل وفق المادة 4 ارهاب مع كل من يغلق دائرة حكومية ويمنع الموظفين من الدوام”.[…]

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