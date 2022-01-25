2022/01/25 | 20:51 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استحداث عيادة لاكتشاف الأورام السرطانية قبل الإصابة بها في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الاثنين، 24 كانون الثاني، 2022 إنها
تستعد لاستحداث عيادة لاكتشاف الأورام
السرطانية قبل الإصابة بها في مؤسسة
وارث الدولية.
وذكرت مؤسسة وارث الدولية لمعالجة
الأورام السرطا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استحداث عيادة لاكتشاف الأورام السرطانية قبل الإصابة بها في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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