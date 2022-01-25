استحداث عيادة لاكتشاف الأورام السرطانية قبل الإصابة بها في كربلاء المقدسة

2022/01/25 | 20:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الاثنين، 24 كانون الثاني، 2022 إنها

تستعد لاستحداث عيادة لاكتشاف الأورام

السرطانية قبل الإصابة بها في مؤسسة

وارث الدولية.

وذكرت مؤسسة وارث الدولية لمعالجة

الأورام السرطا

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