العميد الكربلائي ينتزع فوزاً غالياً من بابل في كربلاء

2022/01/25 | 20:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خطف فريق نادي كربلاء فوزاً غالياً من

فريق نادي بابل خلال مباراتهما التي جرت

في اطار مباريات الجولة الثانية من

المرحلة الثانية لدوري الدرجة الاولى

والتي احتضنها ملعب كربلاء وقادها طاقم

تحكيمي مؤلف م

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