بينها فتاة تبتز شابا.. المجتمعية توقف ٣ حالات ابتزاز ألكتروني ببغداد

2022/01/25 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ايقاف ٣ حالات ابتزاز ألكتروني في بغداد.

وقالت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "أن العمليات جاءت على إثر ورود مناشدات من قبل الضحايا للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني ٤٩٧ يطالبون فيها بالتدخل لإنقاذهم من مبتزيهم ، حيث قامت مفارز المجتمعية بجمع المعلومات عن المبتزين والوصول إليهم، والذين هم شابان ابتزا فتاتين، وفتاة ابتزت شابا، عبر تهديدهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال أو الرضوخ لرغباتهم الدنيئة".

واضافت ان "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

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