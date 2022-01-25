2022/01/25 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت "محكمة ثورية" إيرانية على الفرنسي بنجامان بريير، المعتقل في الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عام ونصف، حكما بالسجن مدة ثماني سنوات بعدما أدانته بتهمة "التجسس"، بحسب ما أعلن محاميه، الثلاثاء.

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