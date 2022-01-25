القيم -المهزوزة- - حنان محمد السعيد

2022/01/25 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_محمد_السعيد لا أكاد أصدق حجم الجدل الذي انفجر في طول البلاد وعرضها على خلفية "فيلم" "تجاري" يعرض على "قناة مشفّرة" "مقتبس" عن فيلم أجنبي.



حاولت بكل ما أوتيت من قدرة على التجاهل أن أصرف نظري عن كل ما قيل وكل ما يقال عن الفيلم بلا جدوى، فلقد مر يوم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ولم يتوقف الجدل الدائر حول الفيلم، هل هو عمل إبداعي عبقري لم يخلق مثله في تاريخ الفن؟ أم أنه عمل ينتمي لنظرية المؤامرة ويراد به "هز" ا ......





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