ما هي أسباب ظاهرة الإرهاب؟ وكيفية التصدي لها؟ - محيي الدين محروس

2022/01/25 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس عانت المجتمعات الإنسانية من العمليات الإرهابية في مختلف دول العالم.



وبغض النظر عن الإرهابي أو التنظيم الإرهابي الذي يُعلن بأن الهدف من وراء ذلك هو: „ تحقيق العدالة السياسية أو الاقتصادية أو غيرها من المُبررات“…فإن الإرهاب مستمر!فما هي الأسباب الرئيسية للإرهاب وباختصار؟الوضع الاقتصادي المُتردي وانتشار الاستبداد السياسي:إن تردي الوضع المعاشي للجماهير يشكل الأرضية الخصبة لتشكيل التنظي ......





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